Сенаторы Узбекистана одобрили законопроект о креативной экономике

Проект закона предусматривает поддержку, развитие креативной экономики и регулирование отношений в этой сфере, в которой определены 15 приоритетных направлений, сообщила пресс-служба верхней палаты Олий Мажлиса.
В документе четко указан механизм реализации госполитики в этой области, прописаны полномочия Кабмина, министерств, ведомств и госорганов на местах.
Кроме того, предусматривается создание Республиканского совета по развитию креативной экономики — консультативного органа, действующего на общественных началах.
Определены также механизмы создания и поддержки необходимой инфраструктуры для креативной экономики, которая включает парки и кластеры креативных индустрий, арт-резиденции, центры креативной индустрии, инновационное оборудование и технологии, цифровые программы и платформы.
Согласно документу, будут созданы фонды поддержки креативной экономики для финансирования расходов на создание, производство и продвижение креативных проектов на внутреннем и внешнем рынках.
Документ также устанавливает формирование статистических показателей для оценки вклада креативной индустрии в экономику страны.
Сенаторы считают, что после принятия закона улучшатся позиции Узбекистана в Глобальном индексе инноваций. Документ также поможет продвижению инновационных проектов и реализации креативных продуктов и услуг для развития международного и внутреннего туризма.