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Сенаторы Узбекистана одобрили законопроект о креативной экономике

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сенат одобрил проект закона о креативной экономике, отметив его актуальность для Узбекистана. Теперь документ ждет подписания у президента, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Проект закона предусматривает поддержку, развитие креативной экономики и регулирование отношений в этой сфере, в которой определены 15 приоритетных направлений, сообщила пресс-служба верхней палаты Олий Мажлиса.

В документе четко указан механизм реализации госполитики в этой области, прописаны полномочия Кабмина, министерств, ведомств и госорганов на местах.

Кроме того, предусматривается создание Республиканского совета по развитию креативной экономики — консультативного органа, действующего на общественных началах.

Определены также механизмы создания и поддержки необходимой инфраструктуры для креативной экономики, которая включает парки и кластеры креативных индустрий, арт-резиденции, центры креативной индустрии, инновационное оборудование и технологии, цифровые программы и платформы.

Согласно документу, будут созданы фонды поддержки креативной экономики для финансирования расходов на создание, производство и продвижение креативных проектов на внутреннем и внешнем рынках.

Документ также устанавливает формирование статистических показателей для оценки вклада креативной индустрии в экономику страны.

Сенаторы считают, что после принятия закона улучшатся позиции Узбекистана в Глобальном индексе инноваций. Документ также поможет продвижению инновационных проектов и реализации креативных продуктов и услуг для развития международного и внутреннего туризма.

экономика