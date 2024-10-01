Контрактникам Новосибирской области увеличили разовую выплату до 1 млн рублей

С 1 октября жители Новосибирской области, заключившие контракт на службу с Минобороны, буду получать повышенную разовую выплату. Она составляет 1 миллион рублей.
— Региональная выплата увеличена до 600 тысяч рублей, таким образом с учетом федеральной составляющей общая суммарная единовременная выплата составит 1 миллион рублей, — приводит слова руководителя департамента административных органов администрации губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Алексей Кириллов пресс-служба правительства региона.
Добровольцам из Новосибирской области доступен полный спектр соцуслуг. Они распространяются и на членов их семей.
Ранее региональная часть выплаты составляла 405 тысяч рублей.