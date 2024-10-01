Минск не исключил продолжения спекуляций в отношении БелАЭС

«В данном контексте как раз и необходимо наличие такой организации, как МАГАТЭ, которая бы могла обеспечивать объективную оценку происходящего, оценку, которая бы не базировалась на каких-то политических предпочтения, а базировалась бы на реальных экспертных знаниях. Такие подходы могли бы предлагаться в качестве решения тех споров, которые существуют или могут потенциально существовать между странами. Конечно, мы знаем о том, что происходит во всех странах, стараемся быть вовлечены в процессы этих странах в сфере, относящейся к нашей компетенции», — сказал глава МАГАТЭ.