Минск не исключил продолжения спекуляций в отношении БелАЭС

«Конечно, было, есть и, думаю, будет еще немало спекуляций по поводу эксплуатации атомной станции (в Белоруссии — ред.). Вы это видите в Литве. Им неймется не только по поводу нашей АЭС, но и вообще в связи с тем, что происходит в нашей Беларуси. Но это уже политика, не будем об этом говорить», — сказал Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь в главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
«Мы свободно можем сегодня говорить о безопасности нашей станции, а тот опыт, который мы накопили в Беларуси, пригодится и нашей организации в любой точке планеты», — подчеркнул президент.
В свою очередь Гросси в беседе с журналистами по итогам встречи с белорусским президентом рассказал, что МАГАТЭ известно об озабоченностях как белорусской, так и литовской стороны касательно темы функционирования Белорусской АЭС и проблем во взаимодействии между странами по данному вопросу.
«В данном контексте как раз и необходимо наличие такой организации, как МАГАТЭ, которая бы могла обеспечивать объективную оценку происходящего, оценку, которая бы не базировалась на каких-то политических предпочтения, а базировалась бы на реальных экспертных знаниях. Такие подходы могли бы предлагаться в качестве решения тех споров, которые существуют или могут потенциально существовать между странами. Конечно, мы знаем о том, что происходит во всех странах, стараемся быть вовлечены в процессы этих странах в сфере, относящейся к нашей компетенции», — сказал глава МАГАТЭ.
Что касается Белорусской АЭС, то Гросси сообщил, что МАГАТЭ не имело «каких-либо обеспокоенностей или сомнений в отношении Беларуси». «Что для нас важно, так это то, что страны, с которыми мы работаем, в данном контексте это Республика Беларусь, выполняют все согласно предписаниям, то есть то, что написано в рекомендациях», — отметил глава МАГАТЭ.
Главным противником строительства БелАЭС выступала Литва, власти которой критиковали будущую белорусскую станцию практически с момента принятия Минском решения о ее возведении и инициируют запрет импорта белорусской электроэнергии в ЕС. Парламент этой страны ранее постановил, что электростанция несет угрозу для национальной безопасности республики. При этом Вильнюс ни разу не представил ни одного рационального аргумента.