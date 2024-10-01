Что пишут зарубежные СМИ о ливано-израильском конфликте

«Судьба этого региона будет определяться силами сопротивления, во главе с “Хезболлой”», — заявил аятолла Али Хаменеи. Отдельно он предупредил, что «кровь мученика не останется неотомщенной». Одним из вариантов мести для Ирана было бы оказать давление на своих доверенных лиц, чтобы они усилили атаки на израильские и американские войска и интересы на Ближнем Востоке.