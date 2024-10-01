Что пишут зарубежные СМИ о ливано-израильском конфликте

Некоторые считают, что операция Израиля будет носить ограниченный характер как по масштабу развертывания, так и по времени, другие уверены, что она может перерасти в третью ливано-израильскую войну.
ABC
Во вторник израильские военные начали «ограниченную, локализованную» операцию против «Хезболлы» на юге Ливана, проведя «целенаправленные наземные рейды» в деревнях, расположенных недалеко от израильской границы.
The Guardian
Министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим израильским коллегой Йоавом Галланом, и они «договорились о необходимости демонтажа инфраструктуры нападения вдоль границы» с Ливаном.
США готовы защищать американский персонал, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций.
The Washington Post
Пентагон направит на Ближний Восток несколько тысяч дополнительных военнослужащих США и больше истребителей. По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, ввод войск, в состав которых также входят подразделения ПВО, увеличит численность американских военнослужащих, которые уже находятся там в состоянии повышенной готовности.
Newsweek
Во время пресс-конференции в понедельник Байдена напрямую спросили, пошлет ли он дополнительные американские войска в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке. Он ответил «нет». Менее чем через 24 часа Пентагон объявил об изменении стратегии, подтвердив развертывание дополнительных войск в регионе.
Semafor
Не ждите, что правительства стран Персидского залива остановят безжалостную кампанию Израиля. Израиль в одностороннем порядке нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, а страны Персидского залива наблюдают со стороны, готовые включиться, если действительно замаячит новый порядок.
CNN
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что открывается возможность для фундаментальной перестройки власти на Ближнем Востоке, и он может предположить, что «Хезболла» смертельно ранена. Однако полная победа недостижима, и те, кто добивается желаемого, часто потом сожалеют об этом.
The Hill
«Судьба этого региона будет определяться силами сопротивления, во главе с “Хезболлой”», — заявил аятолла Али Хаменеи. Отдельно он предупредил, что «кровь мученика не останется неотомщенной». Одним из вариантов мести для Ирана было бы оказать давление на своих доверенных лиц, чтобы они усилили атаки на израильские и американские войска и интересы на Ближнем Востоке.
В Мичигане проживает самое большое ливанское население в США, и этот штат является частью «голубой стены», которая считается решающей на пути Камалы Харрис в Белый дом.
The Nation:
Американское влияние на Ближнем Востоке тает на наших глазах. Усилия Вашингтона на Ближнем Востоке были глубоко подорваны его поразительным лицемерием. По крайней мере сейчас на Ближнем Востоке очевидно одно: администрация Байдена потерпела полную неудачу в достижении своих целей на этом направлении, оставив регион в опасном беспорядке.
Business Insider
Операция Израиля на юге Ливана привела к заметной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но энергетические рынки проигнорировали это.
Такое «безразличие» имеет большое значение, поскольку Ближний Восток добывает треть мировых запасов нефти. Причина в Китае — крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Спрос Пекина на нефть падает.