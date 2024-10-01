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Что пишут зарубежные СМИ о ливано-израильском конфликте

Израиль 1 октября начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Некоторые считают, что операция Израиля будет носить ограниченный характер как по масштабу развертывания, так и по времени, другие уверены, что она может перерасти в третью ливано-израильскую войну.

ABC

Во вторник израильские военные начали «ограниченную, локализованную» операцию против «Хезболлы» на юге Ливана, проведя «целенаправленные наземные рейды» в деревнях, расположенных недалеко от израильской границы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник предупредил, что «на Ближнем Востоке нет такого места, куда Израиль не смог бы добраться».

The Guardian

Министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим израильским коллегой Йоавом Галланом, и они «договорились о необходимости демонтажа инфраструктуры нападения вдоль границы» с Ливаном.

США готовы защищать американский персонал, партнеров и союзников перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций.

Ллойд Остин
министр обороны США

The Washington Post

Пентагон направит на Ближний Восток несколько тысяч дополнительных военнослужащих США и больше истребителей. По словам пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, ввод войск, в состав которых также входят подразделения ПВО, увеличит численность американских военнослужащих, которые уже находятся там в состоянии повышенной готовности.

Newsweek

Во время пресс-конференции в понедельник Байдена напрямую спросили, пошлет ли он дополнительные американские войска в ответ на эскалацию на Ближнем Востоке. Он ответил «нет». Менее чем через 24 часа Пентагон объявил об изменении стратегии, подтвердив развертывание дополнительных войск в регионе.

Semafor

Не ждите, что правительства стран Персидского залива остановят безжалостную кампанию Израиля. Израиль в одностороннем порядке нарушает баланс сил на Ближнем Востоке, а страны Персидского залива наблюдают со стороны, готовые включиться, если действительно замаячит новый порядок.

Кампания Израиля по уничтожению «врагов государства» — ХАМАС и «Хезболлы» — совпадает с интересами правительств стран Персидского залива.

CNN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что открывается возможность для фундаментальной перестройки власти на Ближнем Востоке, и он может предположить, что «Хезболла» смертельно ранена. Однако полная победа недостижима, и те, кто добивается желаемого, часто потом сожалеют об этом.

Недавняя история преподносит лишь горькие уроки израильским лидерам и другим, которые лелеют грандиозные амбиции в отношении тектонических изменений в Ливане и на Ближнем Востоке в целом.

The Hill

«Судьба этого региона будет определяться силами сопротивления, во главе с “Хезболлой”», — заявил аятолла Али Хаменеи. Отдельно он предупредил, что «кровь мученика не останется неотомщенной». Одним из вариантов мести для Ирана было бы оказать давление на своих доверенных лиц, чтобы они усилили атаки на израильские и американские войска и интересы на Ближнем Востоке.

Продолжающаяся агрессия Израиля в регионе, вероятно, вызовет дальнейший гнев по отношению к администрации Байдена.

В Мичигане проживает самое большое ливанское население в США, и этот штат является частью «голубой стены», которая считается решающей на пути Камалы Харрис в Белый дом.

The Nation:

Американское влияние на Ближнем Востоке тает на наших глазах. Усилия Вашингтона на Ближнем Востоке были глубоко подорваны его поразительным лицемерием. По крайней мере сейчас на Ближнем Востоке очевидно одно: администрация Байдена потерпела полную неудачу в достижении своих целей на этом направлении, оставив регион в опасном беспорядке.

Business Insider

Операция Израиля на юге Ливана привела к заметной эскалации напряженности на Ближнем Востоке, но энергетические рынки проигнорировали это.

Такое «безразличие» имеет большое значение, поскольку Ближний Восток добывает треть мировых запасов нефти. Причина в Китае — крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Спрос Пекина на нефть падает.