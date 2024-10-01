Ильсур Метшин провел заседание XXXIII сессии Казанской городской Думы

Сегодня на внеочередной XXXIII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва депутаты рассмотрели шестнадцать вопросов. Участники заседания внесли изменения в решение о бюджете города на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвердили список семей, нуждающихся в приобретении жилья по программе социальной ипотеки, а также проголосовали за сложение полномочий коллег, избранных в Государственный Совет РТ. Сессия прошла под председательством мэра Ильсура Метшина.