Ильсур Метшин провел заседание XXXIII сессии Казанской городской Думы

Сегодня на внеочередной XXXIII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва депутаты рассмотрели шестнадцать вопросов. Участники заседания внесли изменения в решение о бюджете города на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвердили список семей, нуждающихся в приобретении жилья по программе социальной ипотеки, а также проголосовали за сложение полномочий коллег, избранных в Государственный Совет РТ. Сессия прошла под председательством мэра Ильсура Метшина.
Первый вопрос касался внесения изменений в бюджет Казани на 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов. С докладом выступил начальник финансового управления Ирек Мухаметшин. Так, на основании нормативных актов, принятых правительством РТ, увеличивается объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 387 млн рублей. Средства направят на содержание объектов благоустройства и муниципальных учреждений, а также на переселение граждан из аварийного жилья.
За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета на сумму 4 млрд рублей увеличатся расходы по следующим направлениям: строительство и ремонт объектов социально-культурной сферы и баз для предприятий благоустройства, содержание объектов благоустройства, расходы на ЖКХ, проведение мероприятий в рамках специальной военной операции. Также средства направят на работу общественного транспорта, содержание муниципальных учреждений и парковочного пространства, капитальный ремонт подземного перехода и разработку проектно-сметной документации.
В результате объем бюджета по доходам составит 48 млрд 84,8 млн рублей, а по расходам — 54 млрд 534,5 млн рублей. Дефицит — 6 млрд 449,7 млн рублей, источником его покрытия является остаток средств бюджета города на начало года.
Далее начальник управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани Андрей Лобов предложил внести изменения в Правила землепользования и застройки Казани в части границ размещения некоторых зон. Так, депутаты рассмотрели предложения о планировке зон фактического использования территории, многоэтажной жилой застройки и рекреации, размещения спортивных и общественно-производственных объектов и др.
Начальник управления жилищной политики Казани Лилия Шарипова выступила с предложением утвердить дополнительный список семей, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилья по программе социальной ипотеки. В перечень вошли семьи участников СВО, в том числе погибших, а также семья, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию и осталась без жилья.
Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Казанской городской Думы Евгения Чекашова, Руслана Юсупова и Рушана Мингазова. Напомним, это связано с их избранием в Государственный Совет РТ.
Басира Агазаде.