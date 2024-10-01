Ближний Восток, новый генсек НАТО и ситуация в Угледаре. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с министром энергетики Сергеем Цивилевым.
Кремль призвал не забегать вперед, наблюдая за успехами ВС России в районе Угледара, и подождать информации от Минобороны: «Конечно, сейчас все желаем побед нашим бойцам и ждем официальной информации от Министерства обороны».
Путин регулярно получает информацию от военных: «Что касается президента, то он как главнокомандующий, разумеется, регулярно получает непосредственно напрямую информацию от военных, прямые доклады».
О сокращении СНВ
Вопрос о сокращении стратегических наступательных вооружений следует рассматривать с учетом изменившейся ситуации в мире: «Мы должны трезво смотреть на ту ситуацию, которая сложилась, и, принимая во внимание все новые аспекты, выстраивать переговорный процесс таким образом».
О ситуации на Ближнем Востоке
Россия осуждает удары Израиля по суверенной территории Сирии, находится с ней в постоянном контакте, но пока не видит непосредственных рисков для ее политического руководства: «Мы находимся, конечно, в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков».
География боевых действий на Ближнем Востоке расширяется: «Это все ведет к дальнейшей дестабилизации региона и к нагнетанию напряженности».
Россия сохраняет «глубокую озабоченность» из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Кремль считает, что вступление бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО вместо Йенса Столтенберга не повлияет на политику альянса: «Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, в котором он работал».
О бюджете
Российский проект бюджета на 2025−2027 годы тщательно выверен, все соцобязательства будут выполнены, сохранятся высокие темпы экономического развития: «Это тщательно сбалансированный, выверенный бюджет».