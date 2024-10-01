Ближний Восток, новый генсек НАТО и ситуация в Угледаре. Темы брифинга Пескова

Россия осуждает удары Израиля по суверенной территории Сирии, находится с ней в постоянном контакте, но пока не видит непосредственных рисков для ее политического руководства: «Мы находимся, конечно, в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков».