Гендиректор МАГАТЭ поделился подробностями встречи с Лукашенко

«Мы обсудили ряд очень важных вопросов в открытой и доверительной обстановке. Прежде всего это касалось деликатной обстановки в регионе, конфликта в Украине, вызовов и опасностей, которые несет в себе ситуация в регионе, — рассказал Рафаэль Гросси. — Я смог подробно проинформировать господина Президента о работе МАГАТЭ, которую ведет наше агентство, начиная с самого начала конфликта, по обеспечению ядерной безопасности на атомных электростанциях Украины».