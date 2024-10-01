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Гендиректор МАГАТЭ поделился подробностями встречи с Лукашенко

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поделился с журналистами подробностями переговоров с главой государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Мы обсудили ряд очень важных вопросов в открытой и доверительной обстановке. Прежде всего это касалось деликатной обстановки в регионе, конфликта в Украине, вызовов и опасностей, которые несет в себе ситуация в регионе, — рассказал Рафаэль Гросси. — Я смог подробно проинформировать господина Президента о работе МАГАТЭ, которую ведет наше агентство, начиная с самого начала конфликта, по обеспечению ядерной безопасности на атомных электростанциях Украины».

По словам генерального директора МАГАТЭ, ему было очень важно услышать личную позицию Президента Беларуси, его подходы к обеспечению ядерной безопасности и мира в регионе. «И эти подходы он передал мне в очень четкой, открытой манере», — заявил Рафаэль Гросси.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии также планирует посетить БелАЭС, чтобы убедиться в безопасной работе энергоблоков. «Мы понимаем, насколько важным для белорусской экономики было строительство этой атомной станции. И нам очень приятно, что наше агентство принимало самое непосредственное участие в ее строительстве, обеспечении безопасности этого объекта», — добавил он.

Как сообщалось, во время встречи с Рафаэлем Гросси Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда придавали и придают очень серьезное значение сотрудничеству с МАГАТЭ.

«Вы должны знать, что мы привержены безопасности, миру и мы сделаем все, на что мы способны, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность», — заявил глава государства.

Лукашенко Александр