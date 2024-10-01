Нидерландец Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО

«Если этот конфликт закончится компромиссом или будет найдено какое-нибудь миротворческое, дипломатическое решение, то в целом останется все как есть. Думаю, здесь нужно задать вопрос: что будет с Украиной? Киев, по всей видимости, будет получать какую-то обещанную поддержку от НАТО. Но в тоже время, если это произойдет, это вычеркнет всю российскую цель ведения специальной военной операции на территории Украины, что приведет к дальнейшей конфронтации между Россией и НАТО», — поделился мнением политолог.