Нидерландец Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО

Новым генеральным секретарем НАТО официально стал нидерландец Марк Рютте. 1 октября 2024 года он вступил в должность, сменив на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. Чем известен Марк Рютте, как складывалась его карьера, что он говорил о России и Украине и каких действий можно ожидать от него на новом посту — в материале «Газеты.Ru».
Кто такой Марк Рютте: биография политика.
Детство.
Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге, Нидерланды. Он вырос в многодетной семье и был младшим из семерых детей. Его отец Исаак Рютте работал в крупной торговой компании. В годы Второй мировой он потерял жену, а после войны вступил в брак с ее сестрой Микой. В этом браке и родился Марк Рютте.
С детства Марк демонстрировал интерес к учебе и общественным проблемам, что стало основой для его будущей политической карьеры.
Образование.
Рютте окончил среднюю школу в 1985 году в Гааге, а затем поступил в Лейденский университет, где изучал историю, хотя до этого рассматривал вариант карьеры пианиста. В 1992 году он успешно завершил обучение, получив степень магистра.
В период учебы Рютте активно участвовал в студенческой жизни и деятельности политических объединений и в итоге возглавил молодежную организацию праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (НПСД, на голландском — VVD), с которой и связал свою политическую карьеру.
Работа в Unilever.
После окончания университета Рютте несколько лет работал в международной компании Unilever менеджером по персоналу. Эта работа не мешала ему одновременно строить карьеру политика — он параллельно входил в исполнительный комитет НПСД.
В 2002 году Рютте перешел в IgloMora Group BV (дочернюю компанию Unilever) в качестве директора по персоналу. К 35 годам он решил оставить коммерческий сектор.
Карьера политика.
В 1993 году Рютте вошел в исполнительный совет Нидерландской народной партии свободы и демократии. В 1998 году был избран в Палату представителей Нидерландов ???(нижнюю палату парламента страны)???, где постепенно зарабатывал авторитет, участвуя в обсуждении законодательных инициатив.
В 2002 году Рютте стал заместителем министра труда и социальной защиты, а в в 2004 году — госсекретарем по образованию, культуре и науке.
В 2006 году Рютте возглавил НПСД, что дало ему возможность влиять на формирование партийной политики. Под его руководством партия начала привлекать новых сторонников и укреплять свои позиции.
В октябре 2010 года НПСД на выборах получила 31 место в парламенте из 150. Рютте занял пост премьер-министра Нидерландов. Через два года его правительство ушло в отставку из-за партийных разногласий по бюджетным вопросам. Но на внеочередных выборах НПСД получила 41 место в парламенте, и Рютте вернулся в кресло премьера. Затем НПСД еще два раза побеждала на выборах — Рютте сохранил свой пост в 2017 году, а затем в 2021-м.
В июле 2023 года Рютте шокировал нидерландцев, объявив, что решил покинуть должность премьер-министра. Из-за сложного процесса формирования нового правительства ему пришлось остаться исполняющим обязанности премьера.
Личная жизнь.
Рютте не женат, и о романтических отношениях 57-летнего политика известно очень мало. У него нет детей и, по его словам, он находится в независимом положении, что позволяет ему сосредоточиться на политической карьере. Тем не менее «счастливый холостяк» (как он сам себя называет) не исключает того факта, что когда-нибудь обзаведется женой и детьми.
Рютте — прихожанин голландской протестантской церкви и даже читает там лекции. Кроме того, будучи премьер-министром, Рютте преподавал обществоведение в колледже Йохана де Витта и средней школе в Гааге.
Как Марк Рютте стал генеральным секретарем НАТО.
В октябре прошлого года Рютте дал понять, что намерен претендовать на пост генерального секретаря НАТО. В течение нескольких месяцев Рютте проводил кампанию, общаясь с руководителями стран — членов альянса, с которыми он давно поддерживал профессиональные отношения.
Будучи убежденным атлантистом и активным сторонником Украины, Рютте смог заручиться поддержкой сначала США, а затем и большинства других членов НАТО.
К апрелю 2024 года его кандидатуру поддержали 28 из 32 стран — участниц альянса (по уставу решение должно быть единогласным). Против назначения выступали Венгрия, Турция, Словакия и Румыния.
Будущий генсек организации сначала пытался договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону, однако переговоры ни к чему не привели. Чтобы добиться единогласной поддержки, Рютте пришлось лично ехать к Эрдогану. В итоге в конце апреля Анкара поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост генерального секретаря НАТО.
Румыния изначально выдвигала своего президента Клауса Йоханниса на пост генсека Североатлантического альянса. Однако в июне глава государства снял свою кандидатуру в пользу нидерландца.
Затем свое согласие на назначение Рютте выразила Словакия. Изначально страна выступала за назначение генсеком альянса представителя Центральной или Восточной Европы.
Венгрия поддержала кандидатуру Рютте последней — лишь 20 июня 2024 года. Будущий генсек НАТО достиг соглашения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в рамках которого Будапешт получил право отказаться от поддержки Украины в альянсе.
26 июня 2024 года послы всех стран — участниц Североатлантического альянса утвердили кандидатуру Рютте на пост генсека на следующие пять лет.
К своим новым обязанностям Марк Рютте приступил 1 октября 2024 года.
Страны НАТО, которые изначально не поддерживали кандидатуру Рютте, но затем изменили свое решение, сочли премьер-министра Нидерландов более подходящим генсеком, чем премьер Эстонии Кая Каллас и румынский президент Клаус Йоханнис, считает немецкий журналист, политолог, историк и бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.
«Госпожа Каллас стояла бы за непримиримое бодание и конфликтование с Россией на ежедневной основе. Странам — участницам НАТО показалось, что им нужен не активист во главе альянса, который продвигает свою точку зрения и показывает, так сказать, фобии, а человек более спокойный, бюрократичный, прислушивающийся ко мнению всех участников и усиливающий консенсус внутри НАТО», — объяснил «Газете.Ru» политолог.
По словам Рара, сейчас Североатлантическому альянсу нужен исполнитель, а не идеолог. Марк Рютте в этом отношении показался главам США, Великобритании, Франции и Германии наиболее подходящим кандидатом, опытным политиком и «человеком компромиссов во время взрывоопасной ситуации, которая сегодня существует в Европе».
Реакция на нового генсека.
В США дали положительную оценку новому генсеку НАТО. Так, адмирал военно-морских сил США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Рютте сможет справиться со всеми вызовами, которые стоят перед альянсом.
«Рютте — неприхотливый политик, который с гордостью ездит в офис на велосипеде, живет в небольшой квартире в Гааге и преподает курс государственного управления в средней школе. Он очень организован, ориентируется на конкретные данные, пользуется симпатией избирателей и всегда стремится контролировать ход событий. Все это — хорошие признаки его способности справиться с самыми серьезными вызовами для НАТО», — уверен Ставридис.
С ним согласен покидающий свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он охарактеризовал своего преемника как сильного лидера и «настоящего трансатлантика».
Однако некоторые европейские чиновники неоднозначно отзываются о новом генеральном секретаре военно-политического блока. Депутат парламента Баварии, адвокат Ульрих Зингер предрек вероятный конфликт Рютте с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По его словам, Марк Рютте не сможет договориться с Трампом в случае его прихода к власти в США и не выстоит против мирных инициатив Трампа в российско-украинском конфликте.
Французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард заявил, что от нового генсека ничего хорошего ждать не стоит, поскольку Рютте — «клон» своего предшественника Столтенберга. По его словам, политика альянса в отношении России и Китая не изменится. Руководство НАТО останется «ястребиным и русофобским».
Вместе с тем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что смена генсека НАТО ничего не будет означать для России.
Отношение Рютте к России и Украине.
Новый генеральный секретарь НАТО занимает жесткую позицию в отношении России на протяжении всей своей политической карьеры. Критика политики Москвы, особенно в контексте российско-украинского конфликта, а также явная поддержка Украины и введение санкций против России стали постоянными темами его публичных выступлений.
Рютте был одной из движущих сил военной поддержки Украины Европой с момента начала конфликта в 2022 году. Он заявил, что победа Киева в боевых действиях «жизненно важна для обеспечения мира во всей Европе».
По мнению зарубежных журналистов, на его позицию повлияло крушение малазийского Boeing 777 над Украиной в 2014 году.
Российско-украинский конфликт Рютте назвал причиной, по которой ему придется продолжать свою политическую карьеру и выйти на международную арену.
Он активный сторонник президента Украины Владимира Зеленского и в своих выступлениях открыто критикует президента РФ Владимира Путина.
Рютте поддержал введение множества санкций в отношении организаций и граждан РФ, объясняя, что они будут «нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию». Он также подчеркивал, что Нидерланды вместе с союзниками по ЕС продолжат вводить ограничения.
Что изменится в НАТО с приходом Рютте: мнения экспертов.
Генсек НАТО по большей части возглавляет процесс формирования консенсуса в Североатлантическом альянсе, то есть на деле выполняет чисто секретарские функции и является фигурой сугубо технического плана, считает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
«Считать, что с момента вступления в должность Марка Рютте в НАТО небо в Брюсселе упадет на землю и реки на территории государств — участников НАТО потекут вспять, было бы большой ошибкой» — отметил он.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Рютте как руководитель организации не будет внедрять политику своих интересов. На изменение курса НАТО в первую очередь влияют главы стран — участниц альянса, их стратегии и решения. А генсек во всей структуре — это лишь «рупор».
«Генеральный секретарь НАТО — это просто рупор альянса, он не определяет его курс. Курс определяют в первую очередь в Вашингтоне. Так что никаких иллюзий в связи с тем, что новым главой альянса стал бывший голландский премьер Рютте, питать не стоит. Как и предыдущий генсек Столтенберг, к рычагам управления он допущен не будет. Да, собственно говоря, ничем от своего предшественника в лучшую сторону не отличается. Эти фигуры, как говорится, одним миром мазаны», — рассказал сенатор в интервью сайту «Аргументы и Факты».
Сербский политолог и профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что новый генсек альянса не будет проявлять инициативу радикально реформировать НАТО.
«Думаю, глобальных изменений ждать не стоит. Все понимают, что, на самом деле, в целом НАТО — это Соединенные Штаты Америки. На мой взгляд, в структуре альянса Марк Рютте на посту генерального секретаря ничего не будет предпринимать, кроме риторики. Политика НАТО останется неизменной, и новый руководитель организации будет делать все то, что ему продиктует Вашингтон, даже несмотря на личное отношение Рютте к России. Сейчас Штаты опасаются, что Россия в состоянии ответить», — подчеркнул Мирович.
В свою очередь, Александр Рар предположил, что изменения в структуре альянса могут иметь место, однако их масштаб будет зависеть не от фигуры генсека, а от окончания российско-украинского конфликта.
«Если этот конфликт закончится компромиссом или будет найдено какое-нибудь миротворческое, дипломатическое решение, то в целом останется все как есть. Думаю, здесь нужно задать вопрос: что будет с Украиной? Киев, по всей видимости, будет получать какую-то обещанную поддержку от НАТО. Но в тоже время, если это произойдет, это вычеркнет всю российскую цель ведения специальной военной операции на территории Украины, что приведет к дальнейшей конфронтации между Россией и НАТО», — поделился мнением политолог.
Такой исход, по его словам, потребует от НАТО еще большего вложения в расширение и оборону альянса. Рар также подчеркнул, что отдельные страны-участницы уже готовятся к длительному противостоянию с Россией. Но к чему это все приведет через несколько лет в политическом плане — сейчас сказать очень сложно, резюмировал Рар.