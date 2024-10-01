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Сразу два участника СВО вошли в состав Волгоградской областной думы

Ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Александр Нелепин вошел в руководство фракции «Единая Россия» — он стал одним из двух заместителей руководителя фракции, еще одним была избрана Наталья Семенова. Также в число региональных парламентариев вошел и участник боевых действий Игорь Воробьев, который досрочно сложил свои полномочия в Волгоградской городской думе.

Первый день октября стал и первым днем работы Волгоградской областной думы, в которой сегодня представлены шесть политических партий. Оба участника СВО представляют фракцию единороссов, самую многочисленную в регпарламенте VII созыва.

Напомним, Игорь Воробьев был избран по одномандатному округу № 19 в Красноармейском районе Волгограда, он набрал более 50% голосов. Участник СВО, а после ранения — старший специалист военкомата Александр Нелепин выиграл выборы на одномандатном округе № 13 в Краснооктябрьском районе областной столицы.