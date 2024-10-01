Сразу два участника СВО вошли в состав Волгоградской областной думы

Первый день октября стал и первым днем работы Волгоградской областной думы, в которой сегодня представлены шесть политических партий. Оба участника СВО представляют фракцию единороссов, самую многочисленную в регпарламенте VII созыва.
Напомним, Игорь Воробьев был избран по одномандатному округу № 19 в Красноармейском районе Волгограда, он набрал более 50% голосов. Участник СВО, а после ранения — старший специалист военкомата Александр Нелепин выиграл выборы на одномандатном округе № 13 в Краснооктябрьском районе областной столицы.