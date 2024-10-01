Сразу два участника СВО вошли в состав Волгоградской областной думы

Ветеран специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Александр Нелепин вошел в руководство фракции «Единая Россия» — он стал одним из двух заместителей руководителя фракции, еще одним была избрана Наталья Семенова. Также в число региональных парламентариев вошел и участник боевых действий Игорь Воробьев, который досрочно сложил свои полномочия в Волгоградской городской думе.