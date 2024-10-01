Глава Центрального района Челнов Эдуард Фаттахов покинул свой пост

«Нам повезло, что судьба позволила работать под руководством Эдуарда Рафаиловича Фаттахова. Эдуард Рафаилович, мы благодарим вас за понимание и поддержку добрых начал. Мы всегда ощущали вашу заботу, уважительное отношение. Видели, как вы радуетесь нашим успехам, поэтому старались делать еще лучше», — прокомментировали уход начальника в коллективе Ассоциации СР ТОС Центрального района.