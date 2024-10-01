Свердловская область заручилась гарантией поддержки Минстроя России

По словам собеседника «КП-Екатеринбург», область продолжит получать финансовую поддержку из госбюджета на создание инфраструктуры и объектов социальной направленности. Закрытая встреча состоялась в рамках форума и выставки 100+ TechnoBuild, которая проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 1 по 4 октября.