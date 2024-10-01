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Свердловская область заручилась гарантией поддержки Минстроя России

Евгений Куйвашев провел закрытую встречу с замминистра строительства РФ на форуме в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге прошла закрытая встреча при участии первого заместителя министра строительства и ЖКХ России Александра Ломакина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По результатам беседы регион заручился гарантией дальнейшей поддержки в рамках реализации проектов.

По словам собеседника «КП-Екатеринбург», область продолжит получать финансовую поддержку из госбюджета на создание инфраструктуры и объектов социальной направленности. Закрытая встреча состоялась в рамках форума и выставки 100+ TechnoBuild, которая проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 1 по 4 октября.