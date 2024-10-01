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Рютте заявил, что понимает запрос Украины по ударам вглубь России

БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «понимает» запрос Киева на удары западным оружием по территории России, однако оставил решение о снятии таких ограничений за отдельными союзниками.

Источник: Reuters

Рютте во вторник вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.

«Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право, такая защита не заканчивается на границах… Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора. Но решение о снятии ограничений принимают отдельные союзники», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, поддерживает ли лично он снятие ограничений, Рютте подчеркнул, что «понимает запрос Украины», но «решение остается за отдельными союзниками».

НАТО