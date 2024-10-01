Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

По их словам, в окружении Шольца планируют провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Германская сторона официально еще не запрашивала разговор. В случае, если он состоится, Шольц будет первым из всех европейских лидеров, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, кто напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.
Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Перед началом военной операции в феврале 2022 года Путин и Шольц часто разговаривали. Канцлер пытался убедить Москву отказаться от решения начинать операцию на Украине.
В начале сентября Шольц призвал провести вторую мирную конференцию по Украине с участием России, отметив, что наступил момент, когда следует изучить вопрос о том, «как найти выход из сложившейся военной ситуации». В МИД Швейцарии — стране, где прошла первая мирная конференция, — заявили РБК, что продолжают работать над привлечением России к мирному процессу.
Газета La Repubblica сообщила со ссылкой на источник в немецком правительстве, что канцлер Германии разрабатывает план мирного урегулирования по образцу минских соглашений. По словам собеседника издания, эта инициатива «не исключает передачу России части украинских территорий». Другие детали плана издание не раскрыло.
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