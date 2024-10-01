Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

По их словам, в окружении Шольца планируют провести телефонные переговоры в преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии в ноябре. Германская сторона официально еще не запрашивала разговор. В случае, если он состоится, Шольц будет первым из всех европейских лидеров, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, кто напрямую свяжется с Путиным спустя более полутора лет.