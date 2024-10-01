Проект одобрили. Мэрия Екатеринбурга ответила на обвинения в сносе бомбоубежищ в рамках КРТ

Позднее — 26 сентября глава городского департамента архитектуры Руслан Габдрахманов заявил, что все площадки под КРТ в горадминистрации предварительно согласовывают, в том числе с территориальным управлением Федерального агентства по имуществу. Депутат же, вероятно, воспринял эти слова как подтверждение того, что проект уже согласован и опубликовал ответ от Росимущества. В нем было сказано, что проект от мэрии на 24.09.2024 так и не поступил. В связи с этим парламентарий усомнился в правдивости заявлений одной из сторон.