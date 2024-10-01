В Башкирии утвердят ограничения для большегрузов на 2025 год

«Временные ограничения движения тяжеловесного транспорта по автодорогам республики — это вынужденная мера. Их предпринимают для обеспечения сохранности дорог и предотвращения их дальнейшего разрушения. В этом году их ввели с 1 по 30 апреля в период максимального переувлажнения дорожного полотна, а летом с 1 июня по 31 августа — при дневной температуре воздуха свыше 32, так как при перегреве асфальтобетонное покрытие при превышении весовых нагрузок подвергается деформации».