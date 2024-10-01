В Новосибирской области разработан комплекс, моментально подавляющий БПЛА

«Данная разработка представляет собой технически сложный продукт, большая часть комплектующих которого произведена в РФ, также новосибирские программисты создали уникальный отечественный софт с технологиями нейронных сетей. Правительство региона заинтересовано и будет содействовать продвижению на рынок подобных разработок, в том числе с помощью создаваемых в регионе объектов технологической инфраструктуры “НПЦ БАС НСО”. Их цель — обеспечить формирование научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем, развитию смежных отраслей на территории Новосибирской области. Центру будет необходимо обеспечить соответствие направлениям специализации организаций региона, в том числе в рамках развития систем обнаружения и подавления БАС», — отметил Вадим Васильев.