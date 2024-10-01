В Новосибирской области разработан комплекс, моментально подавляющий БПЛА

Уникальный отечественный программно-аппаратный комплекс обнаружения и подавления БПЛА, не имеющий аналогов в России, презентован 1 октября в регионе. Комплекс, созданный резидентами Академпарка, успешно прошёл тестовое испытание, нейтрализовав дрон над площадкой Академпарка.
Система способна обнаруживать радиосигнал дронов в широком диапазоне и использовать искусственный интеллект для их нейтрализации. Разработки направлены на импортозамещение, соответствуют приоритетным направлениям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», и задачам развития Научно-производственного центра (НПЦ) БАС в Новосибирской области.
Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев подчеркнул, что регион заинтересован в продвижении подобных разработок и готов оказывать содействие, в том числе через создание объектов технологической инфраструктуры «НПЦ БАС НСО».
«Данная разработка представляет собой технически сложный продукт, большая часть комплектующих которого произведена в РФ, также новосибирские программисты создали уникальный отечественный софт с технологиями нейронных сетей. Правительство региона заинтересовано и будет содействовать продвижению на рынок подобных разработок, в том числе с помощью создаваемых в регионе объектов технологической инфраструктуры “НПЦ БАС НСО”. Их цель — обеспечить формирование научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем, развитию смежных отраслей на территории Новосибирской области. Центру будет необходимо обеспечить соответствие направлениям специализации организаций региона, в том числе в рамках развития систем обнаружения и подавления БАС», — отметил Вадим Васильев.
В настоящее время в Новосибирской области продолжается работа по определению площадки для размещения НПЦ БАС и анализу организаций, которые могут стать его резидентами.