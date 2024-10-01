Особенности осеннего призыва 2024 года прокомментировали в Ростовской области

Призывников из Ростовской области не будут направлять в зону СВО. Об этом в пресс-центре агентства «Интерфакс» рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.
— Особенностью призыва является то, что срочники не будут служить в горячих точках и не будут принимать участие в специальной операции, — подчеркнул Вадим Артемов.
Также чиновник прокомментировал тему о возрастных границах новобранцев.
— Возраст — с 18 до 30 лет, норма введена с 1 января 2024 года и действует в этом году. Люди, которым исполнилось 27 лет до 1 января, призываться не будут, их поставят в запас и снимут с учета, — добавил Вадим Артемов.
Осенний призыв в Ростовской области стартовал с 1 октября, он продлится до 31 декабря. Вооруженные силы России должны пополнить порядка 4 тысяч жителей Дона. Всего по России должны призвать 133 тысячи молодых людей.
Повестки этой осенью будут выдавать в бумажном варианте.