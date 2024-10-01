Иркутскую область посетил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев

Также Дмитрий Патрушев побывал на площадке бывшего «Усольехимпром», где сегодня идет работа по ликвидации накопленного вреда и строится производственно-технический комплекс «Восток». Там же прошло заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды. Побывал вице-премьер и в детском стационаре Усольской городской больницы, где совсем недавно завершился капитальный ремонт.