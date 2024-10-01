Иркутскую область посетил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев, занявший должность заместителя Председателя Правительства РФ в мае этого года, побывал с рабочим визитом в Иркутской области. Во время рабочей встречи с губернатором региона Игорем Кобзевым обсуждался инвестиционный потенциал Приангарья.
Помимо цифр и презентации действующих инвестпроектов, Дмитрий Патрушев познакомился и с разными товарами местного производства и пообщался с руководителями компаний, вкладывающих собственные средства в развитие промышленности региона. Говорилось на совещании и о развитии агропромышленного комплекса, и о создании федерального центра химии на территории Усолья-Сибирского. Представили Дмитрию Патрушеву также проект строительства межвузовского кампуса в Иркутске.
— Реализация запланированных мероприятий должна позволить улучшить инвестиционный климат, создать рабочие места, поможет региону укрепить свои позиции в целом по экономике и развиваться дальше.
— Любой проект, особенно в начале реализации, требует внимания и поддержки, — подчеркнул Игорь Кобзев. — В Иркутской области внедрена комплексная система сопровождения проектов предприятий. Мы предоставляем налоговые преференции, льготные займы и другие меры. За последние пять лет региональная и федеральная поддержка проектов составила более 50 миллиардов рублей.
Также Дмитрий Патрушев побывал на площадке бывшего «Усольехимпром», где сегодня идет работа по ликвидации накопленного вреда и строится производственно-технический комплекс «Восток». Там же прошло заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды. Побывал вице-премьер и в детском стационаре Усольской городской больницы, где совсем недавно завершился капитальный ремонт.