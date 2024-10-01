Наблюдатели из 30 стран посетят референдум по АЭС в Казахстане

Министерство иностранных дел РК направило приглашение пяти крупным международным организациям для участия в наблюдении за референдумом, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружеству независимых государств (СНГ), Шанхайской организация сотрудничества (ШОС), Организация Тюркских государств (ОТГ) и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Из них только ОБСЕ сообщило, что не сможет принять участие из-за большой загруженности.