Наблюдатели из 30 стран посетят референдум по АЭС в Казахстане

Как сообщил М. Ерман, всего аккредитовано 177 наблюдателей, которые представляют 30 государств, в том числе 4 крупных международных организации.
Министерство иностранных дел РК направило приглашение пяти крупным международным организациям для участия в наблюдении за референдумом, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружеству независимых государств (СНГ), Шанхайской организация сотрудничества (ШОС), Организация Тюркских государств (ОТГ) и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Из них только ОБСЕ сообщило, что не сможет принять участие из-за большой загруженности.
— На сегодня в числе международных организаций, участвующих в наблюдении, — Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация Тюркских государств, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В целом, в наблюдении за проведением республиканского референдума примут участие представители 30 иностранных государств.
Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что при МИДе на постоянной основе аккредитованы 162 иностранных журналиста от 38 СМИ из 14 стран.
— Они имеют право наблюдать за референдумом. Но непосредственно на референдум временную аккредитацию получили 38 иностранных журналистов. Итого получается 200 иностранных журналистов из 37 стран будут наблюдать за референдумом.