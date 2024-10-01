В Самарской области назначили четырех министров

В Самарской области утвердили в должности четырех министров. Теперь они занимают свои посты без приставок «врио». Соответствующая информация представлена на сайте областного правительства.
Так, Артур Абдрашитов продолжит возглавлять министерство туризма Самарской области. Игорь Андреев сохранил за собой пост министра имущественных отношений. Ирина Никишина осталась министром труда, занятости и миграционной политики региона.
А Регина Воробьева продолжит работу в должности министра социально-демографической и семейной политики. Напомним, после официального вступления Вячеслава Федорищева в должность губернатора Самарской области начались кадровые перестановки в региональном правительстве.
Александр Фетисов, Антон Емельяненко, Дмитрий Холин были утверждены вице-губернаторами Самарской области. А Михаил Смирнов стал председателем правительства региона.