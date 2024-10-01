FT: украинские военные на передовой высказываются за переговоры с РФ

Вступление в Североатлантический альянс все еще остается ключевой целью Киева, пишет газета. Одновременно с этим немногие из членов НАТО считают, что это возможно без полного прекращения огня и проведения четкой границы, которая бы определяла, к какой части территории Украины будет применяться положение альянса о взаимной обороне. Некоторые участники объединения предлагают принять страну в НАТО по модели Западной Германии ???(она присоединилась к НАТО в мае 1955 года, за 35 лет до объединения Германии)…