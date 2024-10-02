Bloomberg: справится ли новый генсек НАТО Рютте с Трампом и Путиным

Всего несколько лет назад президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с НАТО «смертью мозга». Теперь, когда НАТО расширилась, Рютте предстоит непростая задача — сохранить оборонный альянс в качестве глобальной силы, пишут Андреа Палашано и Каган Коц в статье в Bloomberg.
Марк Рютте
Рютте — одаренный пианист — изначально хотел продолжить музыкальную карьеру, но в итоге окончил исторический вуз и присоединился к отделу кадров компании по производству потребительских товаров Unilever. Он сыграл активную роль в молодежной организации правоцентристской «Народной партии за свободу и демократию» (VVD), после чего занялся политикой на постоянной основе.
В январе 2021 года рухнул его третий кабинет министров из-за скандала, связанного с голландскими пособиями по уходу за детьми. Но Рютте удалось выйти сухим из воды и на внеочередных выборах в 2021 году добиться избрания на новый срок. Однако в 2023 году распался его четвертый кабинет министров из-за внутренних распрей по поводу миграционной политики, что побудило его уйти из национальной политики.
Он славился тем, что в эти годы ездил в Гааге на велосипеде или водил подержанный Saab, сам платил за свой кофе и не требовал возмещения расходов, понесенных при исполнении служебных обязанностей. Во время своего премьерства он умудрялся преподавать в средней школе в своем родном городе и каждую неделю появлялся на занятиях по обществознанию даже после распада правительства в 2023 году.
Такая манера поведения перешла и в НАТО: Рютте отказался от обычных услуг безопасности, предоставляемых генеральным секретарям.
Текущая ситуация
Рютте сегодня, перед церемонией вступления в должность, заявил, что его не беспокоит исход выборов в США, и заверил, что сможет работать с любым из кандидатов.
Ему также придется уделять больше внимания борьбе с терроризмом и укреплению южного фланга НАТО, сохраняя при этом расходы на оборону на достаточно высоком уровне, особенно в условиях ограниченных бюджетов в таких странах, как Германия.
В течение 10-летнего срока Столтенберга к НАТО присоединились бывшие нейтральные страны Финляндия и Швеция, а также Черногория и Северная Македония. Благодаря этому бюджет НАТО на оборону пополнится и альянс получил доступ к 500 000 боеспособных солдат, что обеспечивает новому генсеку надежную отправную точку для оценки предстоящих рисков.
Такая ситуация резко контрастирует с 2014 годом, когда предшественник Рютте Йенс Столтенберг получил предупреждение от своего отца (Торвальда Столтенберга, бывшего министра обороны и министра иностранных дел Норвегии — Прим. ред.), что его ждут «скучные годы» во главе брюссельской организации.
Дональд Трамп
Репутация Рютте как человека, который может справляться со сложными ситуациями и налаживать отношения с непростыми людьми, возможно, окажется особенно ценной. В 2018 году перед первой встречей с тогдашним президентом США Дональдом Трампом Рютте не только был полон решимости наладить с ним контакт, но и отстаивать свою позицию. Поэтому перед встречей он практиковал рукопожатие и изучал привычки Трампа ставить людей в неловкое положение.
Одна из их встреч была особенно примечательной. Во время напряженного саммита в 2018 году, когда Трамп пригрозил выходом США из НАТО, если европейские страны не увеличат военные расходы, Рютте сумел разрядить напряженность, заявив, что европейские союзники действительно активизировались благодаря доводам Трампа. Хотя это утверждение было в лучшем случае спорным, такой трюк Рютте изменил настроение Трампа и позволил последнему отстоять свои убеждения.
С тех пор Рютте не отказывался от этой линии и неоднократно заявлял, что Трамп был прав, жалуясь на недостаточные расходы европейских стран на оборону.
А на Мюнхенской конференции по безопасности в начале этого года он призвал европейцев «перестать ныть» по поводу возможного возвращения Трампа в Белый дом.
Впрочем, его отношение к Трампу может измениться, особенно если вспомнить, что Рютте во многом обязан своим назначением Джо Байдену. Противник Трампа не раз умолял голландца встать у руля НАТО. В 2022 году Рютте отклонил просьбу Байдена, чтобы остаться у власти в Нидерландах, но год спустя его коалиция распалась, предоставив Рютте возможность для нового рывка.
Украина
Еще более сложным вызовом может стать Украина. Пока Трамп открыто критикует помощь Украине, Рютте является ее ярым сторонником. Эта позиция отчасти основана на его эмоциональной реакции на крушение рейса 17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, в результате которого погибло около 200 граждан Нидерландов и вину за которое возложили на Россию.
Тем не менее Нидерланды предоставили Украине не так много помощи, как некоторые другие европейские союзники: по уровню поддержки Киева в процентах от ВВП страна занимает лишь 9-е место. К тому же Нидерланды только в этом году перешли 2%-ный порог по расходам на оборону, обозначенный НАТО в 2006 году. Отчасти это объясняется сложностями в раздробленной правящей коалиции.
Рютте сыграл важную роль в убеждении США в необходимости отправки Киеву F-16. Сами Нидерланды планируют перебросить на Украину 24 истребителя, а также предоставить 18 самолетов для обучения.
Потенциальные камни преткновения
Стоит отметить, что после ухода из голландской политики работа в НАТО не была для Рютте приоритетом. Изначально он нацелился на руководство Европейской комиссией, но ему пришлось отказаться от этой идеи, когда стало ясно, что Урсула фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок.
Но даже тогда должность генсека НАТО ему не была гарантирована.
Поэтому Рютте следует деликатно относиться к этому вопросу.
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