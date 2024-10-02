Bloomberg: справится ли новый генсек НАТО Рютте с Трампом и Путиным

Он славился тем, что в эти годы ездил в Гааге на велосипеде или водил подержанный Saab, сам платил за свой кофе и не требовал возмещения расходов, понесенных при исполнении служебных обязанностей. Во время своего премьерства он умудрялся преподавать в средней школе в своем родном городе и каждую неделю появлялся на занятиях по обществознанию даже после распада правительства в 2023 году.