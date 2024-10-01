Как изменится судебная система в Казахстане с 1 октября 2024 года

Судьи назначаются в состав Судебного жюри по рекомендации расширенного пленарного заседания Верховного cуда в соответствии с пунктом 2−1 статьи 22 Конституционного закона, а представители юридической общественности по рекомендации организаций в соответствии с их уставом — Высшим cудебным cоветом.