Лукашенко о Президенте Казахстана Токаеве: всегда был и будет нашим самым настоящим другом

Как сообщалось, на церемонии вручения верительных грамот Александр Лукашенко назвал Казахстан важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником. Он обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации. Президент также высказал слова благодарности в адрес Президента Казахстана за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.