Госдума приняла во II чтении проект о борьбе с фиктивными браками

Право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, согласно проекту, предоставляется иностранному гражданину, имеющему ребенка, состоящего в гражданстве РФ и постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, при условии подтвержденного в судебном порядке факта совместного проживания на территории Российской Федерации данного иностранного гражданина с таким ребенком или матерью (отцом) такого ребенка не менее 3 лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.