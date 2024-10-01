Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ

«Украинские законодатели месяцами пытаются заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников… Попытки обращения к республиканцам, симпатизирующим делу Украины, не принесли прорывов», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных депутатов с Украины.
Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.