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Киев пытается заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников, пишут СМИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские законодатели на протяжении месяцев пытаются заручиться поддержкой чиновников США, близких к кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, однако пока эти попытки не принесли успехов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: Reuters

«Украинские законодатели месяцами пытаются заручиться поддержкой близких к Трампу чиновников… Попытки обращения к республиканцам, симпатизирующим делу Украины, не принесли прорывов», — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на неназванных депутатов с Украины.

Владимир Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.