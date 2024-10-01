Новый генсек НАТО не увидел немедленной ядерной угрозы со стороны России

Президент Владимир Путин 26 сентября заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину. Среди нововведений — расширение категории государств и военных союзов, в чьем отношении будут проводить ядерное сдерживание, и предложение рассматривать агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, как их совместное нападение.