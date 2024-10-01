Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване

Премьер-Министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Ереван, а также обсудил цифровую повестку Союза с главами правительств стран-участниц ЕАЭС на полях третьего Евразийского экономического форума «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.