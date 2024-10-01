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Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване

Премьер-Министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Ереван, а также обсудил цифровую повестку Союза с главами правительств стран-участниц ЕАЭС на полях третьего Евразийского экономического форума «Цифровизация в современных реалиях — императив для обеспечения четырех свобод», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Источник: Пресс-служба Правительства РК

В пленарном заседании Евразийского экономического форума, где обсуждены перспективы цифровизации экономических процессов, приняли участие главы правительств Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также первый вице-президент Ирана.

В ходе выступления Премьер-Министр отметил, что Главой государства Касым-Жомартом Токаевым уделяется особое внимание развитию цифровизации в рамках ЕАЭС.

На форуме казахстанской стороной была отмечена необходимость полноценной реализации интегрированной информационной системы Союза, которая позволит обеспечить межгосударственный обмен данными и электронными документами между странами-участницами.

На заседании ЕМПС в узком и расширенном составах рассмотрены совместные меры дальнейшего укрепления взаимодействия в сферах торговли, транспорта и логистики, АПК.

ЕАЭС
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