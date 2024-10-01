В Молдавии выразили уверенность, что Приднестровье станет частью Евросоюза

«Приднестровье достаточно хорошо интегрировано в европейский внутренний рынок, около 80% экспорта идет в Евросоюз», — заявил Алайба в интервью телеканалу Euronews.
На вопрос журналиста о том, станет ли регион частью ЕС, он уверенно ответил: «Конечно», — но не смог обозначить сроки евроинтеграции Приднестровья. При этом вице-премьер полагает, что Молдавия станет частью Евросоюза к 2030 году.
«Гагаузия и Приднестровье являются составной частью нашей страны. И мы говорим не о Приднестровье, а о районах левобережья Днестра. И речь идет не о Гагаузии, а о Комратском, Вулканештском, Чадыр-Лунгском районах. И эти регионы, как и остальная часть Молдавии все больше интегрируются в Европейский союз», — отметил вице-премьер.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.