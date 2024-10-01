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МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий опроверг информацию о согласии официальных лиц республики признать потерю территорий ради заключения перемирия с Россией. Его слова публикует дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий.

По его словам, он присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, позиция которого в вопросе территориальных уступок неизменна.

Ранее газета Financial Times заявила, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах, что Украина и ее официальные лица близки к смирению и признанию потери территорий.