МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

«Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий.
По его словам, он присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, позиция которого в вопросе территориальных уступок неизменна.
Ранее газета Financial Times заявила, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах, что Украина и ее официальные лица близки к смирению и признанию потери территорий.