История появления «Хезболлы»: войны с Израилем, отношения с Ираном, отличия от ХАМАС

После начала конфликта с ХАМАС были опасения, что «Хезболла» откроет полноценный второй фронт на северной границе Израиля. Ливанская группировка обладает гораздо большей военной мощью по сравнению с боевиками из Газы и способна нанести удар по территории Израиля, который ЦАХАЛ будет намного сложнее отразить. Однако с начала операции против ХАМАС «Хезболла» ???по состоянию на начало осени 2024 года??? ограничивалась точечными ракетными обстрелами и атаками дронов на Израиль и не предпринимала попыток развязать полномасштабные боевые действия, хотя ее риторика оставалась угрожающей.