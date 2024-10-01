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Трёх новосибирских судей Президент РФ Владимир Путин наградил госнаградами

Президент России Владимир Путин наградил трёх судей из Новосибирской области государственными наградами. Об этом сообщили в Управлении судебного департамента в Новосибирской области.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

— За вклад в развитие судебной системы, укрепление и совершенствование правосудия медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени награждены: заместитель председателя кассационного военного суда Корякин Вадим Георгиевич, заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Сумачакова Наталья Игнатьевна и судья судья Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Никитина Галина Николаевна, — говорится в сообщении.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Президент России Владимир Путин назначил пять новых судей в Новосибирске. Соответствующий документ появился на сайте правовых актов.