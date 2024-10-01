Трёх новосибирских судей Президент РФ Владимир Путин наградил госнаградами

— За вклад в развитие судебной системы, укрепление и совершенствование правосудия медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени награждены: заместитель председателя кассационного военного суда Корякин Вадим Георгиевич, заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Сумачакова Наталья Игнатьевна и судья судья Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Никитина Галина Николаевна, — говорится в сообщении.