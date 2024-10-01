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Воронежская облдума приняла законы, направленные на охрану здоровья детей

Как пояснил спикер Владимир Нетёсов, одобрены нормативные правовые акты, касающиеся контроля за продажей товаров, которые содержат сжиженный газ.

Источник: Воронежская областная Дума

В ходе 48 заседания регионального парламента депутаты сразу в двух чтениях одобрили нормативные правовые акты, касающиеся контроля за продажей товаров, которые содержат сжиженный газ.

Основным из них вводятся возрастные ограничения розничной продажи портативных газовых зажигалок, баллончиков для их заправки и других товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, которые могут использоваться несовершеннолетними для сниффинга. Сниффинг — это форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания углеводородных сжиженных газов, входящих в ряд товаров хозяйственно-бытового назначения.

По данным прокуратуры региона, ставшей инициатором законодательного новшества, в Воронежской области отмечены такие случаи среди подростков. Было отмечено, что при этом вещества, используемые для сниффинга, вызывают нарушения деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проблемы с сердцем, вплоть до внезапной его остановки. От сниффинга ежемесячно погибает до 10 несовершеннолетних детей, зарегистрировано несколько таких трагических случаев и в Воронежской области.

В отсутствие на сегодняшний день законодательного регулирования данного вопроса на федеральном уровне, регионы самостоятельно разрабатывают соответствующие нормативные правовые акты. Воронежская область присоединилась к списку таких регионов с принятием закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и запрета на вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженного углеводородного газа на территории Воронежской области». Положениями документа устанавливается запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, а также на их вовлечение в употребление такого газа.

«Закон принят в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также региональным парламентом утверждены изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», направленные на установление ответственности за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и граждан за вовлечение несовершеннолетних в его употребление. Так, розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих газ, будет наказываться наложением административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А вовлечение несовершеннолетних в процесс сниффинга (покупка для них либо передача им товаров, содержащих газ, а также предложение либо требование употребить его) — повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

закон