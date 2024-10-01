Воронежская облдума приняла законы, направленные на охрану здоровья детей

Также региональным парламентом утверждены изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», направленные на установление ответственности за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, и граждан за вовлечение несовершеннолетних в его употребление. Так, розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих газ, будет наказываться наложением административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от десяти тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А вовлечение несовершеннолетних в процесс сниффинга (покупка для них либо передача им товаров, содержащих газ, а также предложение либо требование употребить его) — повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.