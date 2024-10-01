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NBC News: Байден обиделся на забывших про него Харрис и Демпартию

Отказавшийся от борьбы за переизбрание президент США Джо Байден в частных беседах жалуется, что его имя и достижения исчезли из политической повестки, а Демократическая партия отстранилась от него, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По мнению Байдена, заменившая его в предвыборной гонке вице-президент Камала Харрис все реже упоминает о нем в выступлениях.

Источник: Reuters

По словам трех источников телеканала, которые слышали комментарии Байдена, его особенно задела фраза «Я однозначно не Джо Байден», сказанная Харрис во время дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Комментарий вице-президента последовал в ответ на выпад Трампа о том, что экономическая стратегия Джо Байдена и Камилы Харрис ничем не отличаются.

В то же время источники NBC News отметили, что Байдену известны причины, вынуждающие Камалу Харрис реже высказываться о достижениях президента в ходе предвыборной кампании. «Он прекрасно понимает отсутствие упоминаний “байденомики” и Джо Байдена. С политической точки зрения он это понимает», — сказал один из собеседников телеканала.

NBC News напомнил, что после 21 августа — даты официального выдвижения — Харрис регулярно говорила о Джо Байдене. Вместе с этим, выступая на минувшей неделе перед сторонниками на митинге в Питтсбурге, кандидат от демократов вовсе не упомянула про президента страны.

Байден Джо