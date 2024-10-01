NBC News: Байден обиделся на забывших про него Харрис и Демпартию

Отказавшийся от борьбы за переизбрание президент США Джо Байден в частных беседах жалуется, что его имя и достижения исчезли из политической повестки, а Демократическая партия отстранилась от него, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По мнению Байдена, заменившая его в предвыборной гонке вице-президент Камала Харрис все реже упоминает о нем в выступлениях.