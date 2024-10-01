Шелест показал, как будет выглядеть новогодний килограммовый подарок детям

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что определен внешний вид упаковки для новогодних подарков, которые будут вручены детям города. В своем телеграм-канале он отметил, что подарки предназначены для отличников учебы, юных талантов, активистов общественной деятельности и, конечно, детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях.
Сергей Шелест рассказал, что подрядчик представил несколько вариантов оформления, отражающих праздничную новогоднюю тематику. Специалисты из управления общественных отношений и социальной политики остановились на самом красочном и интересном варианте — с изображением Деда Мороза и змейки, символизирующей наступающий 2025 год по восточному календарю. Также на обратной стороне упаковки разместят поздравление от городских властей, что добавит подарку особую праздничную атмосферу.
Подарки, которые получат дети, будут весом 1 килограмм и включат в себя разнообразные сладости: шоколад, конфеты нескольких видов и другие лакомства.