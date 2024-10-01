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В Екатеринбурге начали рассылать повестки срочникам

Срочникам из Екатеринбурга начали приходить повестки.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге повести начали приходить срочникам. С 1 октября по всей России начался осенний призыв. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Виталий Малахов.

— Срок, как и прежде, по призыву составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения службы в пункты постоянной дислокации соединений воинских частей ВС РФ, а также других воинских формирований, — рассказал Виталий Малахов.

Треть призывников отправится в учебные соединения, где в течение пяти месяцев они будут осваивать военную технику и получать военно-учетную специальность. Отмечается, что срочники не будут отправляться в зону проведения спецоперации.

Ранее стало известно, что в Центральный военный округ с 15 октября 2024 года начнут отправлять призывников для похождения срочной военной службы. Всего призыву подлежат больше 55 тысяч человек.