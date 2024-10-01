ООН: ВСУ пытают российских пленных в гаражах, частных домах и подвалах

«Я даже скажу, что пора раскачивать все международные организации, в первую очередь, конечно, Организацию Объединенных Наций, и дать огласке все эти ужасные преступления, которые творят на Украине. Это должно повлиять. Я думаю, те, кто понимает, что происходит, должны действительно учитывать те реальности, которые творят на Украине. Поэтому я считаю, что это правильно, что опубликовали», — подчеркнул депутат.