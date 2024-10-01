Дума одобрила проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

В пояснительной записке говорится, что в России наблюдается рост приговоров по статье об организации незаконной миграции. Так, в 2023 году зарегистрировано 1941 преступление (на 79,6% больше по сравнению с прошлым годом), а в первом квартале 2024 года — 580 (+75,5% относительно то же периода прошлого года). Авторы инициативы считают, что за счет конфискации имущества организация незаконной миграции станет экономической невыгодной.