Дума одобрила проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Законопроектом предлагается внести поправки в п. «а» ч.1 ст. 104.1 (конфискация имущества) и дополнить его статьей об организации незаконной миграции (322.1). Имущество будет конфисковано, если преступление совершено из корыстных побуждений.
В пояснительной записке говорится, что в России наблюдается рост приговоров по статье об организации незаконной миграции. Так, в 2023 году зарегистрировано 1941 преступление (на 79,6% больше по сравнению с прошлым годом), а в первом квартале 2024 года — 580 (+75,5% относительно то же периода прошлого года). Авторы инициативы считают, что за счет конфискации имущества организация незаконной миграции станет экономической невыгодной.
На рассмотрении Госдумы находится несколько законопроектов, направленных на регулирование миграционной политики. Так, в УК предлагается внести поправки, приравнивающие организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. Незаконное пребывание в России может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. 1 октября в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства из-за совершения нескольких уголовных преступлений или административных правонарушений.