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TNI: как изменится военная стратегия России после конфликта на Украине

Россия готова усовершенствовать свою военную стратегию, используя извлеченные уроки о ядерном сдерживании и осмотрительности Запада. В будущих операциях Кремль, скорее всего, будет использовать постепенную эскалацию и тактику «серой зоны», проверяя пределы реакции Запада, говорится в статье в The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно The National Interest, российско-украинский конфликт выявил существенные недостатки в разработке и проведении военных операций. Некоторые аналитики утверждают, что российские военные выйдут из него серьезно ослабленными и неспособными позволить себе еще одну кампанию.

Однако другие наблюдатели характеризуют российских военных как адаптивных и способных не только менять оперативную тактику во время войны, но и определять стратегические возможности для будущих операций на основе наблюдений за поведением противника.

Оперативные возможности России после войны во многом будут зависеть от состояния ее армии, флота и военно-воздушных сил, но ее способность проводить новые операции, вероятно, значительно возрастет благодаря обширному опыту, полученному во время конфликта на Украине.

Одним из стратегических выводов, которые могли почерпнуть Россия, а также, возможно, Китай, Индия и другие страны, является осторожная реакция крупных западных держав на территориальную экспансию под прикрытием ядерного сдерживания.

Хотя различные эффективные тактики могут свести на нет обычные преимущества крупных военных действий вблизи границ, например, России на Украине или, возможно, Китая на Тайване, роль ядерного оружия в защите экспансионистских действий оказалась более значимой, чем считалось ранее.

Согласно исследованию «Психология балансирования на грани ядерного конфликта», нежелание рисковать среди лидеров стран-участниц конфликта сыграло ключевую роль в формировании ответов на ядерный шантаж. Кроме того, меняющаяся демографическая ситуация в западных обществах может способствовать нежеланию рисковать. Но при этом западные лидеры могут полагаться на поддержку политических элит для продвижения политики, которую широкая общественность может не полностью понимать или даже может выступить против нее. Тем не менее попытки России повлиять на общественное мнение на Западе, касающееся поддержки Украины, имели определенный успех.

Политическое и высшее военное руководство России внимательно следили за политикой НАТО и взаимодействием между членами альянса и Украиной.

Хотя сплоченность НАТО с начала конфликта на Украине окрепла, альянс решил сдерживать своих более мелких членов, отговаривая их от односторонней эскалации с Россией из страха, что НАТО в целом может быть втянута в конфликт.

И Россия, и Североатлантический альянс избегали заявлений, которые могли бы подразумевать, что они считают себя находящимися в состоянии войны друг с другом. НАТО даже не стремится проверить реакцию России на возможную активацию статьи 5 (эта статья гласит, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, подвергшейся нападению. Прим. ред.).

Для Москвы это означает, что для запуска мобилизации НАТО и переориентации на войну требуется высокий порог военных действий.

Еще один урок, извлеченный из конфликта на Украине, предполагает, что многие «красные линии» можно преодолеть путем постепенной эскалации военных действий или операций в «серой зоне» вокруг этих линий. Этот подход сработал для Запада, который постепенно расширил поддержку Украины, и для самой Украины во время ее контрнаступления на Харьков и Херсон осенью 2022 года и вторжения в Курскую область в августе 2024 года.

Аналогичным образом Кремль успешно раздвинул границы эскалации, включая ядерные угрозы. Кремль также протестировал западную санкционную политику, оценив ее пределы на разных этапах эскалации на Украине. Вероятно, он пришел к выводу, что в определенный момент конфликта охват и интенсивность санкций выйдут на плато, без дальнейших попыток «наказать» Москву за повторение действий, которые изначально вызвали возмущение.

Готовясь к длительной конфронтации после окончания военных действий с Украиной, Россия будет рассчитывать использовать правила игры, установленные во время конфликта. Москва будет искать возможности для проведения операций, потенциально включающих военные действия, которые сочетают постепенную эскалацию с созданием реальных условий на местах. Россия не будет уклоняться от переговоров, которые не исключают маневров, способных застать врасплох как ее противников, так и союзников.