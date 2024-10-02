TNI: как изменится военная стратегия России после конфликта на Украине

Согласно исследованию «Психология балансирования на грани ядерного конфликта», нежелание рисковать среди лидеров стран-участниц конфликта сыграло ключевую роль в формировании ответов на ядерный шантаж. Кроме того, меняющаяся демографическая ситуация в западных обществах может способствовать нежеланию рисковать. Но при этом западные лидеры могут полагаться на поддержку политических элит для продвижения политики, которую широкая общественность может не полностью понимать или даже может выступить против нее. Тем не менее попытки России повлиять на общественное мнение на Западе, касающееся поддержки Украины, имели определенный успех.