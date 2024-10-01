Путин может провести телефонный разговор с Нетаньяху, пишут СМИ

«В настоящее время ведутся переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль сегодня вечером. Ожидается, если такой разговор состоится, то он будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать своё влияние для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль», — говорится в сообщении портала.