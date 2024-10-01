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Путин может провести телефонный разговор с Нетаньяху, пишут СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Израиль и Россия занимаются согласованием возможного телефонного разговора между израильским премьером Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным в свете возможной ракетной атаки по Израилю со стороны Ирана, сообщил портал Ynet без ссылок на источники.

Источник: © РИА Новости

«В настоящее время ведутся переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль сегодня вечером. Ожидается, если такой разговор состоится, то он будет направлен на то, чтобы попросить Путина использовать своё влияние для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль», — говорится в сообщении портала.

Портал отмечает, что в канцелярии Нетаньяху отказались прокомментировать эту информацию.

Последний разговор между лидерами двух государств состоялся в декабре 2023 года.

Путин Владимир
дипломатия