США предупредили о скором ударе Ирана по Израилю баллистическими ракетами

1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала наземную операцию против «Хезболлы» в южной приграничной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными». До этого Израиль наносил удары по объектам «Хезболлы», в результате одного из них 27 сентября был убит лидер группировки Насралла Хасан.