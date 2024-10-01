США предупредили о скором ударе Ирана по Израилю баллистическими ракетами

Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за начала израильской операции на юге Ливана против «Хезболлы», сообщают Associated Press (AP) и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.
По словам одного из собеседников AP, США активно оказывают поддержку в подготовке обороны Израиля.
Американская администрация, по данным телеканала, ожидала ответа Тегерана на убийство лидера «Хезболлы» Насраллы Хасана и наземную операцию Израиля в Ливане, начавшуюся в ночь на 1 октября. При этом, по словам неназванных официальных лиц, Иран дал понять США, что по-прежнему не хочет широкомасштабной войны.
1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что начала наземную операцию против «Хезболлы» в южной приграничной части Ливана. Рейды в ЦАХАЛ назвали «локальными» и «ограниченными». До этого Израиль наносил удары по объектам «Хезболлы», в результате одного из них 27 сентября был убит лидер группировки Насралла Хасан.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснял, что цель операции в Ливане — безопасное возвращение жителей севера страны в свои дома. «Хезболла» начала обстрелы этих территорий после атаки ХАМАС на Израиль осенью 2023 года и ввода в связи с этим израильских сил в сектор Газа.
Иран предупреждал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях. В Кремле заявляли, что риски начала большой войны на Ближнем Востоке из-за убийства лидера «Хезболлы» «весьма высокие».