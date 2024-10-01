Молдавские граждане в Ливане подали запрос об эвакуации на родину

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Посольство Молдовы в Ливане с резиденцией в Анкаре получило множество обращений от молдавских граждан, проживающих в этой стране, с просьбой о помощи в эвакуации, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Молдовы.