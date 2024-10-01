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Молдавские граждане в Ливане подали запрос об эвакуации на родину

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Посольство Молдовы в Ливане с резиденцией в Анкаре получило множество обращений от молдавских граждан, проживающих в этой стране, с просьбой о помощи в эвакуации, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Напомним, в ночь на вторник армия Израиля начала наземную операцию на территории Ливана. С прошлой недели израильские ВВС наносят массированные удары по объектам шиитского движения «Хезболлах», размещенных на ливанской территории.

«В настоящее время МИД Республики Молдова совместно с посольством прилагают усилия для оказания срочной эвакуационной помощи молдавским гражданам, обратившимся за помощью к властям».

говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД.

Внешнеполитическое ведомство страны ранее призвало молдавских граждан, находящихся в Ливан и Израиле, быть бдительными в связи с дестабилизацией ситуации с безопасностью на Ближнем востоке и избегать поездок в этот регион.

МИД также рекомендовал гражданам следовать указаниям военных и гражданских властей, ограничить поездки, не покидать свои дома без крайней необходимости, в случае стрельбы укрываться в специальных убежищах.