Молдавские граждане в Ливане подали запрос об эвакуации на родину

Напомним, в ночь на вторник армия Израиля начала наземную операцию на территории Ливана. С прошлой недели израильские ВВС наносят массированные удары по объектам шиитского движения «Хезболлах», размещенных на ливанской территории.
«В настоящее время МИД Республики Молдова совместно с посольством прилагают усилия для оказания срочной эвакуационной помощи молдавским гражданам, обратившимся за помощью к властям».
Внешнеполитическое ведомство страны ранее призвало молдавских граждан, находящихся в Ливан и Израиле, быть бдительными в связи с дестабилизацией ситуации с безопасностью на Ближнем востоке и избегать поездок в этот регион.
МИД также рекомендовал гражданам следовать указаниям военных и гражданских властей, ограничить поездки, не покидать свои дома без крайней необходимости, в случае стрельбы укрываться в специальных убежищах.