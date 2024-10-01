Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год

Указом также устанавливаются целевые ориентиры для их выполнения. Ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 5,4%, ключевым фактором его роста станет наращивание физических объемов. В экономику планируется инвестировать на 7,8% больше, чем в текущем году. Успешная реализация производственно-инвестиционных планов позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4%.