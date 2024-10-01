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Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября подписал указ № 384, которым утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год. Документ сохраняет нацеленность экономической политики на обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Рост валового внутреннего продукта прогнозируется до 104,1% за счет трех сопряженных программ: производственной, экспортной и инвестиционной.

Указом также устанавливаются целевые ориентиры для их выполнения. Ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 5,4%, ключевым фактором его роста станет наращивание физических объемов. В экономику планируется инвестировать на 7,8% больше, чем в текущем году. Успешная реализация производственно-инвестиционных планов позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4%.

Сохранится политика по сдерживанию цен. Для этого для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 5%.

Указом устанавливается требование по утверждению правительством плана социально-экономического развития, который выступит ключевым инструментом достижения важнейших параметров. Для оценки эффективности работы государственных организаций будет определен исчерпывающий перечень ключевых показателей.

Лукашенко Александр
экономика
торговля