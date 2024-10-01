Иран выпустил сотни ракет по Израилю

21:10.
21:07 Иранские СМИ утверждают, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 самолетов F-35 Израиля.
21:05 ❗️Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что Соединенные Штаты повысили боеготовность своих сил на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации.
21:03 ❗️Часть иранских ракет ударила по району Нецарим в секторе Газа, «поразив большое число» израильских танков, передает телеканал IRIB.
20:59 ⚡️Минимум 80% запущенных Ираном ракет поразили цели в Израиле, утверждает агентство Fars со ссылкой на источник.
20:56 ❗️Армия Израиля заявила, что атака Ирана «будет иметь последствия», у израильских военных есть планы.
20:53 Члены военно-политического кабинета Израиля находятся в бомбоубежище — CNN со ссылкой на источник.
20:51 ⚡️Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море.
20:48.
20:47 ⚡️Байден приказал военным США сбивать ракеты, запущенные Ираном для удара по Израилю, заявили в Белом доме.
20:45 Одна из ракет, запущенных Ираном по Израилю, упала в иорданской провинции Мадаба, передает телеканал Al Hadath.
20:44 ❗️Ракетный обстрел Израиля произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — Reuters.
20:42.
20:39 Инцидент со стрельбой произошел в Тель-Авиве, погибли три человека, сообщает издание Times of Israel.
По предварительным данным, речь идет о теракте. Также еще семь человек получили ранения. Трое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.
20:37 ❗️ КСИР заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека «Хезболлах», главы политбюро ХАМАС и командующего силами «Кудс».
20:36 Число ракет, которые Иран запустил во вторник в направлении Израиля, увеличилось до 400, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на собственные данные.
20:31 ❗️ Иран выпустил не менее трехсот ракет в направлении Израиля, сообщает иранское агентство SNN.
20:25 Армия обороны Израиля сообщила, что по территории страны со стороны Ирана были выпущены ракеты. Воздушная тревога объявлена на всей территории Израиля. ЦАХАЛ призвал жителей оставаться в укрытиях, пока звучит сирена.
20:20 Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию, связанную с ударом Ирана по районам Израиля.