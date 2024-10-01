Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное

Что известно к этому часу
О массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля ЦАХАЛ сообщил около 19:30 мск. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков. По данным Ynet, зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Jerusalem Post пишет о взрывах в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон Ле Цион.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что ракетная атака стала ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы, который погиб при атаке на штаб группировки 27 сентября, бригадного генерала КСИР Аббаса Нильфорушана.
Около 20:30 мск власти Израиля разрешили жителям покинуть бомбоубежища.
Три страны — Ирак, Израиль и Иордания — закрыли свое воздушное пространство из-за атаки Ирана, сообщает The Times of Israel.
Второй удар по Израилю
Иран второй раз в истории наносит прямой удар по территории Израиля. В ночь на 14 апреля иранские военные выпустили свыше 300 дронов и ракет по территории еврейского государства. Тогда это был ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров КСИР.
Союзники и партнеры Израиля сумели перехватить большую часть ракет и дронов еще до пересечения ими воздушного пространства еврейского государства. Часть снарядов достигли цели, попав по авиабазе «Неватим» в пустыне Негев на юге Израиля, однако повреждения были незначительными. Благодаря международным дипломатическими усилиями тогда дальнейшую эскалацию удалось предотвратить.