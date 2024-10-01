Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное

Некоторые из них уже долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков. По данным Ynet, зафиксировано прямое попадании в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль). Jerusalem Post пишет о взрывах в населенных пунктах Димона, Набатим, Хора, Ход Хашарон, Беершева, Ришон Ле Цион.