Трамп назвал ближневосточный конфликт войной

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп после удара Ирана по Израилю назвал ближневосточный конфликт войной и заявил, что не допустил бы подобного развития событий, если бы находился на посту главы американской администрации.
«Эту войну безусловно можно было предотвратить, она не должна была произойти, ее бы не случилось, если бы я был президентом», — написал он на своей странице в Truth Social.
Ранее Иран нанес ракетный удар по Израилю, как указали в иранском постпредстве при ООН, атака является законным ответом на действия еврейского государства против интересов Тегерана.