Депутат Рады подтвердил потерю Угледара

Угледар находится примерно в 60−70 км к юго-западу от Донецка. Этот город является ключевым логистическим пунктом в ДНР, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева. Освобождение Угледара российскими войсками отбросит ВСУ еще дальше от столицы ДНР и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилит давление на кураховскую группировку ВСУ, а также на логистические узлы, ведущие к городу Запорожью, и в дальнейшем позволит развивать наступление в этом направлении.