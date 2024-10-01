Депутат Рады подтвердил потерю Угледара

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Вооруженные силу Украины потеряли Угледар, и назвал это позором.
«Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делал наш министр [обороны Рустем Умеров]? Это позор», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, «сегодня россияне взяли Угледар». «Умеров должен уйти в отставку. Немедленно», — считает депутат.
Ранее во вторник в силовых структурах РФ ТАСС сообщили, что украинские войска оставили позиции в центральной части Угледара, поскольку не в состоянии удерживать оборону в городе.
Угледар находится примерно в 60−70 км к юго-западу от Донецка. Этот город является ключевым логистическим пунктом в ДНР, в котором до сих пор сохранялось военное присутствие Киева. Освобождение Угледара российскими войсками отбросит ВСУ еще дальше от столицы ДНР и снизит количество обстрелов Еленовки, окрестностей Волновахи. Кроме того, это усилит давление на кураховскую группировку ВСУ, а также на логистические узлы, ведущие к городу Запорожью, и в дальнейшем позволит развивать наступление в этом направлении.