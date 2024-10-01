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Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Американские военные на Ближнем Востоке в настоящее время защищают Израиль от ракетных атак со стороны Ирана, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Источник: Reuters

«В соответствии с нашей приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе в настоящее время защищают Израиль от иранских ракет», — сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.

Он добавил, что военные США остаются готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, также находящимся в регионе.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.