Пентагон рассказал о защите Израиля от ракетных атак Ирана

«В соответствии с нашей приверженностью безопасности Израиля, силы США в регионе в настоящее время защищают Израиль от иранских ракет», — сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.
Он добавил, что военные США остаются готовы оказать дополнительную защиту и поддержку американским силам, также находящимся в регионе.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.