Reuters узнал, что Иран предупредил США и Россию об атаке на Израиль

Россию Иран проинформировал перед ракетным ударом, сообщил иранский чиновник агентству.
Также «незадолго до атак» Иран по дипломатическим каналам предупредил США, пишет Reuters со ссылкой на источник.
Иран предупредил Россию и США перед ракетным ударом по Израилю. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Россию Иран проинформировал перед ракетным ударом, сообщил иранский чиновник агентству.
Также «незадолго до атак» Иран по дипломатическим каналам предупредил США, пишет Reuters со ссылкой на источник.