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Reuters узнал, что Иран предупредил США и Россию об атаке на Израиль

Иран предупредил Россию и США перед ракетным ударом по Израилю. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Источник: Соцсети

Россию Иран проинформировал перед ракетным ударом, сообщил иранский чиновник агентству.

Также «незадолго до атак» Иран по дипломатическим каналам предупредил США, пишет Reuters со ссылкой на источник.