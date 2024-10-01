Последние зарубежные новости за 1 октября 2024 года: свежие события текущего дня

СМИ: Иран поразил более 20 израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара
Иранское агентство ShafaqNA сообщило, что в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции по Израилю были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС страны.
NBC News: Байден обиделся на забывших про него Харрис и Демпартию
Джо Байден жалуется, что его достижения исчезли из повестки, а Демократическая партия дистанцировалась от него. Вице-президент Камала Харрис, по его мнению, реже упоминает о нем в своих выступлениях.
The Atlantic: западное вооружение ВСУ не успевает за военными инновациями
Западные системы вооружения, поставляемые ВСУ, быстро устаревают на фоне военных инноваций, разработанных в ходе конфликта. Новые разработки ВСУ сталкиваются с быстрым противодействием России, что снижает эффективность даже таких систем, как HIMARS.
Fortune: европейские миллионеры готовят наследников к «великому трансферу» богатства
Представители «молчаливого поколения» и бэби-бумеры передают потомкам из поколений миллениалов и Z состояния на 90 трлн долларов. Опрос HSBC показал, что более трети состоятельных предпринимателей планируют выйти из бизнеса за пять лет, но многие сомневаются в готовности наследников к управлению активами.
Die Zeit: Шольц в ближайшие недели планирует связаться с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует телефонный звонок президенту России Владимиру Путину в ближайшие недели перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре. Официального запроса на разговор еще не было.