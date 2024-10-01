Последние зарубежные новости за 1 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Представители «молчаливого поколения» и бэби-бумеры передают потомкам из поколений миллениалов и Z состояния на 90 трлн долларов. Опрос HSBC показал, что более трети состоятельных предпринимателей планируют выйти из бизнеса за пять лет, но многие сомневаются в готовности наследников к управлению активами.