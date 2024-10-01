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Последние зарубежные новости за 1 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 1 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

СМИ: Иран поразил более 20 израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара

Источник: AP 2023

Иранское агентство ShafaqNA сообщило, что в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции по Израилю были поражены более 20 самолетов F-35 ВВС страны.

NBC News: Байден обиделся на забывших про него Харрис и Демпартию

Источник: AP 2023

Джо Байден жалуется, что его достижения исчезли из повестки, а Демократическая партия дистанцировалась от него. Вице-президент Камала Харрис, по его мнению, реже упоминает о нем в своих выступлениях.

The Atlantic: западное вооружение ВСУ не успевает за военными инновациями

Источник: AP 2023

Западные системы вооружения, поставляемые ВСУ, быстро устаревают на фоне военных инноваций, разработанных в ходе конфликта. Новые разработки ВСУ сталкиваются с быстрым противодействием России, что снижает эффективность даже таких систем, как HIMARS.

Fortune: европейские миллионеры готовят наследников к «великому трансферу» богатства

Источник: Reuters

Представители «молчаливого поколения» и бэби-бумеры передают потомкам из поколений миллениалов и Z состояния на 90 трлн долларов. Опрос HSBC показал, что более трети состоятельных предпринимателей планируют выйти из бизнеса за пять лет, но многие сомневаются в готовности наследников к управлению активами.

Die Zeit: Шольц в ближайшие недели планирует связаться с Путиным

Источник: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует телефонный звонок президенту России Владимиру Путину в ближайшие недели перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре. Официального запроса на разговор еще не было.